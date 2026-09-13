«Он не первый, кто через это проходит». Никитин — об отсутствии очков у Хайруллина за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру нападающего Марата Хайруллина. Форвард проводит первый сезон в составе московских армейцев. За четыре матча Хайруллин не набрал ни одного очка с показателем полезности «-1».

— Непростой старт сезона у команды, со стороны кажется, что не получается игра у Марата Хайруллина, так ли это?

— Марату необходимо время для адаптации к новым требованиям. Мы не форсируем, я с ним разговаривал, чтобы он не переживал. Он не первый, кто через это проходит. Поэтому терпение и характер, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 52 (19+33) очка 72 матчах, из них — 3 (0+3) очка в пяти играх плей‑офф.