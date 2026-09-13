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«Он не первый, кто через это проходит». Никитин — об отсутствии очков у Хайруллина за ЦСКА

«Он не первый, кто через это проходит». Никитин — об отсутствии очков у Хайруллина за ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру нападающего Марата Хайруллина. Форвард проводит первый сезон в составе московских армейцев. За четыре матча Хайруллин не набрал ни одного очка с показателем полезности «-1».

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

— Непростой старт сезона у команды, со стороны кажется, что не получается игра у Марата Хайруллина, так ли это?
— Марату необходимо время для адаптации к новым требованиям. Мы не форсируем, я с ним разговаривал, чтобы он не переживал. Он не первый, кто через это проходит. Поэтому терпение и характер, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим бомбардиром СКА, набрав 52 (19+33) очка 72 матчах, из них — 3 (0+3) очка в пяти играх плей‑офф.

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