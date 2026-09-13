Дмитрий Квартальнов оценил гостевую победу «Локомотива» над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победе в матче с ЦСКА (3:2) и отметил большое количество удалений у ярославской команды.

— Думаю, мы провели хороший и целостный матч. Но первая половина второго периода — в ней пошла череда удалений, и мы мало играли в зоне атаки. Но потом подсобрались. В третьем, думаю, всё-таки неплохо играли, довели до победы.

— С чем связаны были удаления?

— Соперник вынуждает так играть — свои движением, напором. Они играют дома, их трибуны гонят. Надо посмотреть, что там было у Полунина. Оно такое, в своей зоне. Но в целом это соперник вынудил нас удаляться, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.