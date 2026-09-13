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Дмитрий Квартальнов оценил гостевую победу «Локомотива» над ЦСКА

Дмитрий Квартальнов оценил гостевую победу «Локомотива» над ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победе в матче с ЦСКА (3:2) и отметил большое количество удалений у ярославской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

— Думаю, мы провели хороший и целостный матч. Но первая половина второго периода — в ней пошла череда удалений, и мы мало играли в зоне атаки. Но потом подсобрались. В третьем, думаю, всё-таки неплохо играли, довели до победы.

— С чем связаны были удаления?
— Соперник вынуждает так играть — свои движением, напором. Они играют дома, их трибуны гонят. Надо посмотреть, что там было у Полунина. Оно такое, в своей зоне. Но в целом это соперник вынудил нас удаляться, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.

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