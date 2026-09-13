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Квартальнов ответил на вопрос о состоянии травмированного Максима Берёзкина

Квартальнов ответил на вопрос о состоянии травмированного Максима Берёзкина
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал отсутствие нападающего Максима Берёзкина в матче с ЦСКА (3:2). Форвард получил травму во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:1) и не поехал с командой на выездную серию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

— Что по состоянию Максима Берёзкина? И рассматриваете ли вы варианты усиления команды?
— По Максу – мы его в поездку не взяли. Пока без него. Конкретно ничего сказать не могу. По усилению – новостей никаких не скажу, но каждая команда ведёт этот процесс. Он длится до последнего дня в январе. Все хотят что-то усилить, кого-то приобрести, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Берёзкин провёл две встречи и успел отметиться голом и результативной передачей в первом матче сезона с «Трактором».

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