Квартальнов ответил на вопрос о состоянии травмированного Максима Берёзкина

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал отсутствие нападающего Максима Берёзкина в матче с ЦСКА (3:2). Форвард получил травму во встрече с «Шанхайскими Драконами» (3:1) и не поехал с командой на выездную серию.

— Что по состоянию Максима Берёзкина? И рассматриваете ли вы варианты усиления команды?

— По Максу – мы его в поездку не взяли. Пока без него. Конкретно ничего сказать не могу. По усилению – новостей никаких не скажу, но каждая команда ведёт этот процесс. Он длится до последнего дня в январе. Все хотят что-то усилить, кого-то приобрести, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Берёзкин провёл две встречи и успел отметиться голом и результативной передачей в первом матче сезона с «Трактором».