«Нам было бы непросто». Главный тренер «Локомотива» оценил решение судьи отменить гол ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал отменённый гол в матче с ЦСКА (3:2). На старте третьего периода ЦСКА сравнял счёт. Однако после празднования гола судья отменил взятие ворот, усмотрев нарушение правил со стороны форварда ЦСКА Дмитрия Бучельникова за несколько мгновений до заброшенной шайбы. Через несколько секунд Егор Сурин реализовал большинство и сделал счёт 3:1.

— Показалось, что отменённый гол «забустил» «Локомотив». Можно ли назвать его ключевым моментом этого противостояния?

— Это решение арбитров. Мне тяжело комментировать. Могу только согласиться, нам было бы непросто. Но есть правила. Арбитры посовещались и приняли такое решение. Если было удаление до гола, то это просто правила, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.

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