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«Нам было бы непросто». Главный тренер «Локомотива» оценил решение судьи отменить гол ЦСКА

«Нам было бы непросто». Главный тренер «Локомотива» оценил решение судьи отменить гол ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал отменённый гол в матче с ЦСКА (3:2). На старте третьего периода ЦСКА сравнял счёт. Однако после празднования гола судья отменил взятие ворот, усмотрев нарушение правил со стороны форварда ЦСКА Дмитрия Бучельникова за несколько мгновений до заброшенной шайбы. Через несколько секунд Егор Сурин реализовал большинство и сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

— Показалось, что отменённый гол «забустил» «Локомотив». Можно ли назвать его ключевым моментом этого противостояния?
— Это решение арбитров. Мне тяжело комментировать. Могу только согласиться, нам было бы непросто. Но есть правила. Арбитры посовещались и приняли такое решение. Если было удаление до гола, то это просто правила, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.

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