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«В России идеальные». Куряченков сравнил русские и канадские семьи

«В России идеальные». Куряченков сравнил русские и канадские семьи
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Нападающий «Брамптон Стилхедс» Степан Куряченков заявил, что российские семьи питаются гораздо более полезной едой, чем канадские.

– Сравни быт русской и канадской семьи.
– В России идеальные семьи. Канадцы едят один фастфуд, это почти в 90% семей. У нас, если съешь фастфуд, сами знаете, куда родители его запихнут. А у них принято есть эти бургеры, поэтому там так много толстых людей. В России намного лучше, — сказал Куряченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

18-летний форвард в России выступал за «Толпар» и юниорскую сборную. Куряченков является уроженцем Уфы и воспитанником уфимского хоккея.

Полную версию эксклюзивного интервью со Степаном Куряченковым читайте на «Чемпионате»:
«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио
Эксклюзив
«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио
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