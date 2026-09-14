«В России идеальные». Куряченков сравнил русские и канадские семьи

Нападающий «Брамптон Стилхедс» Степан Куряченков заявил, что российские семьи питаются гораздо более полезной едой, чем канадские.

– Сравни быт русской и канадской семьи.

– В России идеальные семьи. Канадцы едят один фастфуд, это почти в 90% семей. У нас, если съешь фастфуд, сами знаете, куда родители его запихнут. А у них принято есть эти бургеры, поэтому там так много толстых людей. В России намного лучше, — сказал Куряченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

18-летний форвард в России выступал за «Толпар» и юниорскую сборную. Куряченков является уроженцем Уфы и воспитанником уфимского хоккея.