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«Вовсю матерятся на русском». Российский юниор — о проживании в канадской семье

«Вовсю матерятся на русском». Российский юниор — о проживании в канадской семье
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Нападающий «Брамптон Стилхедс» Степан Куряченков рассказал о проживании в канадской семье.

– Расскажи о семье, в которой ты жил в Канаде?
– В этом году буду играть в OHL (Лиге Онтарио. – Прим. «Чемпионата»), в прошлом был в WHL. У меня была хорошая семья, очень тепло меня встретили, постарались сделать всё, чтобы я ни в чём не нуждался. В первое время было смешно, потому что я не говорил на английском, приходилось общаться через переводчик. Было довольно весело. Как-то прихожу после тренировки домой, а они там без меня вовсю матерятся на русском. Похлеще, чем у меня, выходило.

– Ученики учителя превзошли?
– Получается, да. Я был в шоке, когда услышал. Они не смотрели на мой паспорт, как сейчас иногда происходит. Приняли меня как своего, это было что-то новое в моей жизни, — сказал Куряченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Степаном Куряченковым читайте на «Чемпионате»:
«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио
Эксклюзив
«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио
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