15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский юниор — о Гусеве: самый умный игрок КХЛ и НХЛ, гений своего дела

Российский юниор — о Гусеве: самый умный игрок КХЛ и НХЛ, гений своего дела
Комментарии

Нападающий «Брамптон Стилхедс» Степан Куряченков высказался о тренировках с форвардом КХЛ Никитой Гусевым.

– В последний месяц как раз тренировался с Никитой Гусевым под руководством Артёма Оленева, который в «Витязе» работал. Никита мне очень много подсказал, дал напутствие на сезон.

– Что со стороны можно почерпнуть у Гусева?
– Никита Гусев – самый умный игрок КХЛ и НХЛ, которого я видел. У него самый высокий игровой интеллект. Он гений своего дела. Никита мне очень много рассказал и показал. Я в очень хороших отношениях с ним.

– Можете даже списываться с ним?
– Да. Я в шуточной форме называю его «отец». Мы делаем упражнение, я ему говорю: «Отец, дай пас», — сказал Куряченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью со Степаном Куряченковым читайте на «Чемпионате»:
«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио
Эксклюзив
«Называю Гусева «отец» в шуточной форме». Интервью с русским талантом из лиги Онтарио
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android