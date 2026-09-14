Российский юниор — о Гусеве: самый умный игрок КХЛ и НХЛ, гений своего дела

Нападающий «Брамптон Стилхедс» Степан Куряченков высказался о тренировках с форвардом КХЛ Никитой Гусевым.

– В последний месяц как раз тренировался с Никитой Гусевым под руководством Артёма Оленева, который в «Витязе» работал. Никита мне очень много подсказал, дал напутствие на сезон.

– Что со стороны можно почерпнуть у Гусева?

– Никита Гусев – самый умный игрок КХЛ и НХЛ, которого я видел. У него самый высокий игровой интеллект. Он гений своего дела. Никита мне очень много рассказал и показал. Я в очень хороших отношениях с ним.

– Можете даже списываться с ним?

– Да. Я в шуточной форме называю его «отец». Мы делаем упражнение, я ему говорю: «Отец, дай пас», — сказал Куряченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.