«Команда в хорошем состоянии». Гришин — об удачном старте сезона «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итог победного матча с «Адмиралом» (2:1). Нижнекамская команда одержала три победы в четырёх домашних матчах.

— Интересный матч получился. Достаточно открытый. Много голевых моментов было. Мне так показалось, что в первом периоде мы хорошо вошли в игру. Много контролировали ход игры, много моментов создали. Во втором периоде где-то игра выровнялась, у соперника появились моменты. Где-то пару ошибок в обороне сделали, но хорошо, что Ярослав сыграл уверенно, где надо выручил команду. В третьем периоде поговорили с ребятами, чтобы больше концентрации было именно на игру, а не на какие-то околоигровые моменты. Ребята восприняли это нормально. Третий период провели хорошо. Слава богу, забили и победили в основное время.

— В целом, что можете сказать про домашнюю серию? Учитывая и соперников, и как матчи проходили? Получилось то, что надо, чтобы в сезон вкатиться?

— На самом деле удачная домашняя серия. Практически 100% очков. Дай бог, чтобы дальше пошло. Видно, что команда в