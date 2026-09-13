15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Команда в хорошем состоянии». Гришин — об удачном старте сезона «Нефтехимика»

«Команда в хорошем состоянии». Гришин — об удачном старте сезона «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итог победного матча с «Адмиралом» (2:1). Нижнекамская команда одержала три победы в четырёх домашних матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Камара (Завгородний, Волков) – 03:36 (5x5)     1:1 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 11:49 (5x4)     2:1 Митякин (Ерёменко) – 46:59 (5x5)    

— Интересный матч получился. Достаточно открытый. Много голевых моментов было. Мне так показалось, что в первом периоде мы хорошо вошли в игру. Много контролировали ход игры, много моментов создали. Во втором периоде где-то игра выровнялась, у соперника появились моменты. Где-то пару ошибок в обороне сделали, но хорошо, что Ярослав сыграл уверенно, где надо выручил команду. В третьем периоде поговорили с ребятами, чтобы больше концентрации было именно на игру, а не на какие-то околоигровые моменты. Ребята восприняли это нормально. Третий период провели хорошо. Слава богу, забили и победили в основное время.

— В целом, что можете сказать про домашнюю серию? Учитывая и соперников, и как матчи проходили? Получилось то, что надо, чтобы в сезон вкатиться?
— На самом деле удачная домашняя серия. Практически 100% очков. Дай бог, чтобы дальше пошло. Видно, что команда в