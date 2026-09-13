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«Не хватило мастерства». Главный тренер «Адмирала» — о поражении от «Нефтехимика»

«Не хватило мастерства». Главный тренер «Адмирала» — о поражении от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении в гостевом матче с «Нефтехимиком» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Камара (Завгородний, Волков) – 03:36 (5x5)     1:1 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 11:49 (5x4)     2:1 Митякин (Ерёменко) – 46:59 (5x5)    

— Соперник сегодня был быстрее нас. Но тем не менее наши ребята старались, работали как могли и имели шансы, которыми, к сожалению, не воспользовались.

— Если посмотреть неиспользованные моменты как с вашей стороны, так и со стороны «Нефтехимика», счёт должен был быть крупнее. Что помешало этому?
— Нам-то точно мастерства не хватило. Были такие моменты, когда вратарь был уже отыгран и в пустые ворота не попадали. Что касается соперника, ему виднее. Не знаю, чего не хватило ему. Но наш вратарь оставлял нас в игре и давал шансы. Повторюсь, шансы у нас были, но ими не воспользовались, — цитирует Гришина пресс-служба нижнекамского клуба.

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