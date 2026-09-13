«Не хватило мастерства». Главный тренер «Адмирала» — о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении в гостевом матче с «Нефтехимиком» (1:2).

— Соперник сегодня был быстрее нас. Но тем не менее наши ребята старались, работали как могли и имели шансы, которыми, к сожалению, не воспользовались.

— Если посмотреть неиспользованные моменты как с вашей стороны, так и со стороны «Нефтехимика», счёт должен был быть крупнее. Что помешало этому?

— Нам-то точно мастерства не хватило. Были такие моменты, когда вратарь был уже отыгран и в пустые ворота не попадали. Что касается соперника, ему виднее. Не знаю, чего не хватило ему. Но наш вратарь оставлял нас в игре и давал шансы. Повторюсь, шансы у нас были, но ими не воспользовались, — цитирует Гришина пресс-служба нижнекамского клуба.