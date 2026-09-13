«Хоккейный Бетховен и Моцарт. Всё в одном». Рафиков — об игре 40-летнего Радулова

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков после матча с ЦСКА (3:2) высказался об игре нападающего Александра Радулова. 40-летний форвард забил гол и сделал две передачи. Всего на счету Радулова 6 (2+4) очков в четырёх матчах сезона.

– Чем вы кормите Александра Радулова? У него потрясающий старт сезона. И в целом «Локомотив» – двукратный чемпион, но чемпионским похмельем даже не пахнет. Как вам удаётся так подготовиться к сезону?

– Максим Берёзкин говорил в интервью, что просто не понимает, что такое чемпионское похмелье. Я, в принципе, тоже не знаю, что это такое. Поэтому не могу ответить. А насчёт Радулова — думаю, лучше у него спросить, что он такое ест в межсезонье.

– Радулов — гений? Вот есть в музыке Моцарт. Он хоккейный Моцарт?

– Он и Бетховен, и Моцарт. Всё в одном, — цитирует Рафикова «Матч ТВ».