15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хоккейный Бетховен и Моцарт. Всё в одном». Рафиков — об игре 40-летнего Радулова

«Хоккейный Бетховен и Моцарт. Всё в одном». Рафиков — об игре 40-летнего Радулова
Комментарии

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков после матча с ЦСКА (3:2) высказался об игре нападающего Александра Радулова. 40-летний форвард забил гол и сделал две передачи. Всего на счету Радулова 6 (2+4) очков в четырёх матчах сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

– Чем вы кормите Александра Радулова? У него потрясающий старт сезона. И в целом «Локомотив» – двукратный чемпион, но чемпионским похмельем даже не пахнет. Как вам удаётся так подготовиться к сезону?
– Максим Берёзкин говорил в интервью, что просто не понимает, что такое чемпионское похмелье. Я, в принципе, тоже не знаю, что это такое. Поэтому не могу ответить. А насчёт Радулова — думаю, лучше у него спросить, что он такое ест в межсезонье.

– Радулов — гений? Вот есть в музыке Моцарт. Он хоккейный Моцарт?
– Он и Бетховен, и Моцарт. Всё в одном, — цитирует Рафикова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Видео
Александр Радулов забил гол ЦСКА броском между ног, находясь спиной к воротам