Нападающий Закари Болдук подписал новый контракт с «Монреалем»

Нападающий Закари Болдук подписал новый контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщил инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в соцсети Х. Срок соглашения рассчитан на четыре года. Зарплата 23-летнего игрока составит $ 4,2 млн за сезон.

В сезоне-2025/2026 Болдук провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 очков — забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. В плей-офф форвард набрал семь очков в 19 матчах — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, высказался о новом контракте клуба и форварда. В межсезонье россиянин продлил контракт с канадским клубом на восемь лет с кэпхитом $ 9,15 млн.