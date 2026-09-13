«Надо биться. Другого варианта нет». Защитник ХК ЦСКА — о слабом старте сезона

Защитник ЦСКА Егор Замула высказался о поражении в игре с «Локомотивом» (2:3). Армейский клуб на старте сезона потерпел три поражения в четырёх матчах.

– Ваши впечатления, почему не получилось победить? Было много моментов в атаке.

– В целом равная игра. Просто «Локомотив» вовремя забил свои моменты. А так, что они хорошо играли, что и мы.

– А когда не засчитали гол Дениса Гурьянова, не было сомнений, что там могла быть ошибка?

– Если судьи приняли такое решение, значит, было удаление. Хватало моментов, когда мы могли забивать и без удаления.

– Начало сезона у ЦСКА не очень удачное — три поражения в четырёх матчах. Сейчас собираетесь на выезд. Как бы оценили в целом оценили состояние команды?

– Надо биться. Другого варианта нет, — приводит слова Замулы Sports.ru.

В следующем матче, 16 сентября, армейская команда сыграет с ХК «Сочи».