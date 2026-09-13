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«Надо биться. Другого варианта нет». Защитник ХК ЦСКА — о слабом старте сезона

«Надо биться. Другого варианта нет». Защитник ХК ЦСКА — о слабом старте сезона
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Защитник ЦСКА Егор Замула высказался о поражении в игре с «Локомотивом» (2:3). Армейский клуб на старте сезона потерпел три поражения в четырёх матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

– Ваши впечатления, почему не получилось победить? Было много моментов в атаке.
– В целом равная игра. Просто «Локомотив» вовремя забил свои моменты. А так, что они хорошо играли, что и мы.

– А когда не засчитали гол Дениса Гурьянова, не было сомнений, что там могла быть ошибка?
– Если судьи приняли такое решение, значит, было удаление. Хватало моментов, когда мы могли забивать и без удаления.

– Начало сезона у ЦСКА не очень удачное — три поражения в четырёх матчах. Сейчас собираетесь на выезд. Как бы оценили в целом оценили состояние команды?
– Надо биться. Другого варианта нет, — приводит слова Замулы Sports.ru.

В следующем матче, 16 сентября, армейская команда сыграет с ХК «Сочи».

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