«Надо биться. Другого варианта нет». Защитник ХК ЦСКА — о слабом старте сезона

Защитник ЦСКА Егор Замула высказался о поражении в игре с «Локомотивом» (2:3). Армейский клуб на старте сезона потерпел три поражения в четырёх матчах.
– Ваши впечатления, почему не получилось победить? Было много моментов в атаке.
– В целом равная игра. Просто «Локомотив» вовремя забил свои моменты. А так, что они хорошо играли, что и мы.
– А когда не засчитали гол Дениса Гурьянова, не было сомнений, что там могла быть ошибка?
– Если судьи приняли такое решение, значит, было удаление. Хватало моментов, когда мы могли забивать и без удаления.
– Начало сезона у ЦСКА не очень удачное — три поражения в четырёх матчах. Сейчас собираетесь на выезд. Как бы оценили в целом оценили состояние команды?
– Надо биться. Другого варианта нет, — приводит слова Замулы Sports.ru.
В следующем матче, 16 сентября, армейская команда сыграет с ХК «Сочи».
- 13 сентября 2026
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