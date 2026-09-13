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Результаты матчей КХЛ на 13 сентября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 13 сентября 2026 года
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Сегодня, 13 сентября, продолжился 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 13 сентября 2026 года:

«Сибирь» – «Автомобилист» — 2:5;
«Авангард» – «Металлург» Мг — 3:2 ОТ;
«Нефтехимик» – «Адмирал» — 2:1;
ЦСКА – «Локомотив» — 2:3.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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