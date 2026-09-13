Сегодня, 13 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего прошло четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 13 сентября 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» — «Мамонты Югры» — 3:1;

«Омские Ястребы» — «Стальные Лисы» — 1:2;

«Академия Михайлова» — МХК «Спартак» — 1:2;

МХК «Динамо» СПб — «Амурские Тигры» — 2:4.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.