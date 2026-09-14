Расписание матчей КХЛ на 14 сентября 2026 года

Сегодня, 14 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего должны состояться три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 14 сентября 2026 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Динамо» Мн;

19:00. «Северсталь» – «Динамо» М;

19:35. «Торпедо» – «Ак Барс».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».