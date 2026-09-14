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Расписание матчей ВХЛ на 14 сентября 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 14 сентября 2026 года
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Сегодня, 14 сентября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 сентября 2026 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Югра»;
16:00. «Омские Крылья» – ХК «Калуга»;
18:00. ЦСК ВВС – «Олимпия».
19:00. «СКА-ВМФ» – «Южный Урал».

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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