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Шестёркин вошёл в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Шестёркин вошёл в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила третью часть рейтинга 50 сильнейших действующих хоккеистов лиги по версии аналитиков NHL Network.

В опубликованном списке определены игроки, занявшие места с 30-го по 21-е. В этот диапазон попал один россиянин: голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин расположился на 22-й строчке.

Места с 30-го по 21-е выглядят следующим образом:

30. Мориц Зайдер, «Детройт Ред Уингз».
29. Джейк Сандерсон, «Оттава Сенаторз».
28. Мэттью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс».
27. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс».
26. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
25. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз».
24. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».
23. Мэтт Болди, «Миннесота Уайлд».
22. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс».
21. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс».

Ранее были обнародованы позиции с 40-й по 31-ю, где Россию представляли Артемий Панарин и Илья Сорокин, а также места с 50-го по 41-е. Публикация списка проходит накануне старта регулярного сезона-2026/2027, который начнётся 29 сентября.

Шестёркину 30 лет, за «Рейнджерс» вратарь выступает с 2019 года. Ранее он защищал цвета санкт-петербургского СКА в КХЛ.

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