Шестёркин вошёл в топ-30 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила третью часть рейтинга 50 сильнейших действующих хоккеистов лиги по версии аналитиков NHL Network.

В опубликованном списке определены игроки, занявшие места с 30-го по 21-е. В этот диапазон попал один россиянин: голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин расположился на 22-й строчке.

Места с 30-го по 21-е выглядят следующим образом:

30. Мориц Зайдер, «Детройт Ред Уингз».

29. Джейк Сандерсон, «Оттава Сенаторз».

28. Мэттью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс».

27. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс».

26. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

25. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз».

24. Джейсон Робертсон, «Даллас Старз».

23. Мэтт Болди, «Миннесота Уайлд».

22. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс».

21. Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс».

Ранее были обнародованы позиции с 40-й по 31-ю, где Россию представляли Артемий Панарин и Илья Сорокин, а также места с 50-го по 41-е. Публикация списка проходит накануне старта регулярного сезона-2026/2027, который начнётся 29 сентября.

Шестёркину 30 лет, за «Рейнджерс» вратарь выступает с 2019 года. Ранее он защищал цвета санкт-петербургского СКА в КХЛ.