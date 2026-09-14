«Крепкий парень, знает правила. Мы не торопились». Ибрагимов — о яркой драке с Джонсоном

Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов высказался о драке с форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном.

«Джонсон — крепкий парень. Я понимал, что он обучен этому, знает правила. Я ему предложил подраться, он согласился, мы никуда не торопились. Не было ударов исподтишка, здорово поборолись. Адекватно бились, пару ударов туда-сюда, разошлись. Думаю, драка ещё больше приободрила ребят, и так ведь отыгрались с 0:2, всё получилось к лучшему», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В конце третьего периода после мощного силового приёма Владислава Провольнева на льду вспыхнула потасовка, в которой приняли участие большинство игроков, на