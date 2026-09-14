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«Крепкий парень, знает правила. Мы не торопились». Ибрагимов — о яркой драке с Джонсоном

«Крепкий парень, знает правила. Мы не торопились». Ибрагимов — о яркой драке с Джонсоном
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Защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов высказался о драке с форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

«Джонсон — крепкий парень. Я понимал, что он обучен этому, знает правила. Я ему предложил подраться, он согласился, мы никуда не торопились. Не было ударов исподтишка, здорово поборолись. Адекватно бились, пару ударов туда-сюда, разошлись. Думаю, драка ещё больше приободрила ребят, и так ведь отыгрались с 0:2, всё получилось к лучшему», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В конце третьего периода после мощного силового приёма Владислава Провольнева на льду вспыхнула потасовка, в которой приняли участие большинство игроков, на