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Северсталь — Динамо М: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 14 сентября 2026

«Северсталь» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московская команда на старте сезона провела четыре игры, две из которых выиграла. «Северсталь» потерпела три поражения в четырёх встречах.

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