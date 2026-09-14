«Северсталь» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Московская команда на старте сезона провела четыре игры, две из которых выиграла. «Северсталь» потерпела три поражения в четырёх встречах.

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