«Северсталь» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Московская команда на старте сезона провела четыре игры, две из которых выиграла. «Северсталь» потерпела три поражения в четырёх встречах.
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