«Северсталь» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет тематический телеканал KHL. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Московская команда на старте сезона провела четыре матча, два из которых выиграла. «Северсталь» потерпела три поражения в четырёх встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.