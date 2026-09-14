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Северсталь — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Северсталь» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 14 сентября, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Северсталь» принимает московское «Динамо». Встреча началась в 19:00 мск. В прямом эфире игру показывает тематический телеканал KHL. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пыленков (Меркли, Сикьюра) – 03:47 (5x5)     0:2 Сикьюра (Пыленков, Швец-Роговой) – 21:56 (5x4)    

Московская команда на старте сезона провела четыре матча, два из которых выиграла. «Северсталь» потерпела три поражения в четырёх встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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