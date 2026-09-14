«Торпедо» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 14 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «VOLGA Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 19:35 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Это будет дебютный матч «Торпедо» на новой «VOLGA Арене» на 12 тыс. болельщиков. Главной частью церемонии открытия станет мультимедийное шоу, которое будет посвящено истории Нижнего Новгорода, Нижегородской обла