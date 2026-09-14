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Торпедо — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Торпедо» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 14 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимает казанский «Ак Барс». Встреча началась в 19:35 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

Это будет дебютный матч «Торпедо» на новой «Волга-Арене» на 12 тыс. болельщиков. Главной частью церемонии открытия станет мультимедийное шоу, которое будет посвящено истории Нижнего Новгорода, Нижегородской области и 80-летию хоккейного клуба «Торпедо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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