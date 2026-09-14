«Торпедо» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 14 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» начался матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» принимает казанский «Ак Барс». Встреча началась в 19:35 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Это будет дебютный матч «Торпедо» на новой «Волга-Арене» на 12 тыс. болельщиков. Главной частью церемонии открытия станет мультимедийное шоу, которое будет посвящено истории Нижнего Новгорода, Нижегородской области и 80-летию хоккейного клуба «Торпедо».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.