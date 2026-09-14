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«Победы обязательно придут». Бучельников — о результатах ЦСКА на старте сезона КХЛ

«Победы обязательно придут». Бучельников — о результатах ЦСКА на старте сезона КХЛ
Комментарии

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался после матча с «Локомотивом» (2:3). Это поражение стало для армейского клуба третьим в четырёх играх на старте сезона-2026/2027 КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

– Тяжело играть против чемпионов?
– Против каждого соперника тяжело по-своему. Ничего особенного в этом нет.

– Нет ощущения, что играете словно против своего зеркального отражения? «Локомотив» строил Игорь Никитин, а теперь он работает с ЦСКА. Системы команд похожи?
– Во время игры об этом особо не думаешь. Думаешь о том, что сам делаешь на льду и что нужно делать команде. Поэтому на этом не зацикливаемся.

– По составу ЦСКА выглядит сильнее, чем год назад. Но при этом команда снова начинает чемпионат неудачно – три поражения в четырёх матчах. С чем это связано? Команде необходимо время, чтобы набрать ход? Или это просто стечение обстоятельств?
– Скорее, это