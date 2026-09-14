«Победы обязательно придут». Бучельников — о результатах ЦСКА на старте сезона КХЛ

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался после матча с «Локомотивом» (2:3). Это поражение стало для армейского клуба третьим в четырёх играх на старте сезона-2026/2027 КХЛ.

– Тяжело играть против чемпионов?

– Против каждого соперника тяжело по-своему. Ничего особенного в этом нет.

– Нет ощущения, что играете словно против своего зеркального отражения? «Локомотив» строил Игорь Никитин, а теперь он работает с ЦСКА. Системы команд похожи?

– Во время игры об этом особо не думаешь. Думаешь о том, что сам делаешь на льду и что нужно делать команде. Поэтому на этом не зацикливаемся.

– По составу ЦСКА выглядит сильнее, чем год назад. Но при этом команда снова начинает чемпионат неудачно – три поражения в четырёх матчах. С чем это связано? Команде необходимо время, чтобы набрать ход? Или это просто стечение обстоятельств?

– Скорее, это