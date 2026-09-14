Бывший защитник клубов КХЛ Илья Хохлов пополнил состав «Югры»

Защитник Илья Хохлов подписал контракт с «Югрой», сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги. Игрок обороны присоединится к команде по ходу текущей выездной серии.

В сезоне-2014/2015 Хохлов дебютировал в КХЛ и сыграл в лиге 496 матчей. Он был игроком ХК «Сочи», «Торпедо», «Барыса», «Сибири», «Нефтехимика», «Металлурга», «Авангарда» и «Северстали». За всё время в КХЛ на счету 31-летнего игрока обороны 127 очков — 37 заброшенных шайб и 90 результативных передач.

В ВХЛ защитник последний раз играл в сезоне-2016/2017 за «Ижсталь». «Югра» является действующим обладателем Кубка чемпионов России.