Чемпиону UFC Исламу Махачеву вручили свитер «Ак Барса»
Чемпион UFC Ислам Махачев получил в подарок свитер «Ак Барса».
«Ислам Махачев посетил организованный компанией «Татнефть» бойцовский турнир в Альметьевске, а мы передали чемпиону UFC подарок от клуба», – говорится в сообщении казанской команды.
Фото: «Ак Барс»
На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.
34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) Махачев сообщил, что рассматривает в качестве двух следующих возможных соперников бразильца Карлоса Пратеса и непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса.
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