Чемпиону UFC Исламу Махачеву вручили свитер «Ак Барса»

Чемпион UFC Ислам Махачев получил в подарок свитер «Ак Барса».

«Ислам Махачев посетил организованный компанией «Татнефть» бойцовский турнир в Альметьевске, а мы передали чемпиону UFC подарок от клуба», – говорится в сообщении казанской команды.

Фото: «Ак Барс»

На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) Махачев сообщил, что рассматривает в качестве двух следующих возможных соперников бразильца Карлоса Пратеса и непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса.