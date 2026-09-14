Егор Сурин: было бы здорово, если бы в Ярославле появилась новая арена

Форвард «Локомотива» Егор Сурин заявил, что хотел бы видеть новую арену в Ярославле. «Арена-2000», на которой сейчас выступает клуб, была открыта в октябре 2001 года.

– В Нижнем Новгороде открывается новая арена. Насколько для хоккеистов, которые постоянно ездят на выезды, это большое событие?

– Посмотрим, интересно, конечно. Для Нижнего Новгорода это хорошая дата и большой праздник. Но мы ещё с детства побывали в самых разных раздевалках. В конечном счёте главное — выходить и играть. Посмотрим, какая там будет арена.

– КХЛ с каждым годом становится современнее, появляются новые дворцы. При этом арена в Ярославле постепенно становится одной из старейших в лиге. У вас постоянно аншлаги. Хотелось бы новую арену?

– У нас действительно всегда битком, болельщики у нас самые лучшие. Конечно, было бы здорово, если бы появилась новая арена. Но нынешняя уже стала для нас родной. Здесь нужно ждать решения руководства сверху, мы ничего решить не можем. Конечно, хочется, чтобы по всей России были арены, как в НХЛ. Но надо ждать, – цитирует Сурина «Матч ТВ».