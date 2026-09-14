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Агент Виталия Кравцова отреагировал на спорную ситуацию между игроком и «Трактором»

Агент Виталия Кравцова отреагировал на спорную ситуацию между игроком и «Трактором»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, оценил ситуацию между хоккеистом и челябинским клубом.

«Часто в хоккейном мире происходят различные спорные ситуации и вопросы. Понятно, что наши позиции, что логично, рассматриваются с разных ракурсов и все стороны отстаивают свои интересы. Мне хотелось бы отвести эту неделю на принятие определённой компромиссной ситуации», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Форвард получил повреждение в межсезонье во время самостоятельной подготовки, клуб предложил перевести часть зарплаты по контракту в бонусы за сезон. Сообщалось, что Кравцов не планирует играть за «Трактор» в нынешнем сезоне и намерен решить вопрос с контрактом через гражданский суд.

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