Агент Виталия Кравцова отреагировал на спорную ситуацию между игроком и «Трактором»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, оценил ситуацию между хоккеистом и челябинским клубом.

«Часто в хоккейном мире происходят различные спорные ситуации и вопросы. Понятно, что наши позиции, что логично, рассматриваются с разных ракурсов и все стороны отстаивают свои интересы. Мне хотелось бы отвести эту неделю на принятие определённой компромиссной ситуации», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Форвард получил повреждение в межсезонье во время самостоятельной подготовки, клуб предложил перевести часть зарплаты по контракту в бонусы за сезон. Сообщалось, что Кравцов не планирует играть за «Трактор» в нынешнем сезоне и намерен решить вопрос с контрактом через гражданский суд.