Агент Никиты Гусева назвал срок трудоустройства игрока в новый клуб

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, заявил, что в скором времени хоккеист определится с клубом, где продолжит свою карьеру. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. Предыдущие три сезона он провёл в московском «Динамо».

«Думаю, что мы закроем вопрос с трудоустройством Никиты Гусева на этой неделе», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.