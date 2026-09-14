«Не должно быть никаких оправданий». Хайруллин — о слабом старте ЦСКА в новом сезоне КХЛ

Форвард ЦСКА Марат Хайруллин высказался о неудачном старте команды в Фонбет Чемпионате КХЛ. Московский клуб проиграл три из четырёх матчей и занимает девятое место в Западной конференции. 30-летний нападающий пока не набрал ни одного очка в текущем сезоне.

«Нет разницы, начало или середина сезона. Мы должны выходить, правильно играть на команду и выигрывать, никаких оправданий не должно быть. Сейчас есть время передохнуть, подкрутить какие-то моменты и снова пойти в бой. Нужно побеждать и идти к своему уровню, на котором мы пока не находимся.

Забивать должны на одну больше, чтобы не было скользких моментов при ничейном счёте. Победа в тех играх была где-то рядом, и, значит, нужно добавить, чтобы заслужить это везение. Неплохо играем нашей тройкой, но от нас ждут другого результата. Думаю, мы можем играть лучше. Через диалог, какие-то успешные моменты будем помогать команде», – цитирует Хайруллина ТАСС.