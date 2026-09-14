Нападающий «Автомобилиста» Спронг дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Автомобилист» (2:5) и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Даниэля Спронга по п.1.2.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На седьмой минуте Спронг врезался в нападающего хозяев Степана Никулина, попав плечом в голову игрока новосибирцев. После видеопросмотра игрового момента на предмет наложения штрафа нидерландцу был выписан дисциплинарный штраф до конца матча. Пятиминутный штраф за Даниэля отбывал Анатолий Голышев.