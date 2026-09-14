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Бывший защитник КХЛ перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ

Бывший защитник КХЛ перешёл в «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ
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Защитник Александр Шепелев пополнил состав «Динамо» Санкт-Петербург, сообщает клуб ВХЛ. Односторонний контракт с 28-летним игроком обороны рассчитан на один сезон.

Александр родился в Челябинске и прошёл всю вертикаль «Трактора»: от игры за младшие детские команды до дебюта за основу в КХЛ. Параллельно с выступлениями за «Белых Медведей», «Челмет» и «Трактор» его регулярно вызывали в юниорские и молодёжные сборные России для участия в международных турнирах.

Сезон-2020/2021 отыграл в Чехии, а следующий сезон провёл в Словакии. Летом 2022-го Александр на два года вернулся в родной Челябинск. Перед сезоном-2024/2025 защитника обменяли в «Адмирал», где за два полноценных сезона он провёл 80 матчей при среднем игровом времени 18.28 за игру. К сезону-2026/2027 Шепелев начинал готовиться в составе московского «Динамо».

Всего за 152 матча в КХЛ защитник набрал 27 очков. Статистика в ВХЛ — 148 игр, 13 заброшенных шайб и 34 результативные передачи.

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