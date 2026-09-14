КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2026/2027

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов первой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём в шестой раз в карьере признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырёх матчах с коэффициентом надёжности 1,24 и процентом отражённых бросков 95,45%.

Лучшим защитником признан Андрей Миронов («Спартак»), набравший 5 (0+5) очков в четырёх матчах с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Джек Родуолд («Салават Юлаев»), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Илья Котляров («Спартак»), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах с показателем полезности «+3».