«Клуб оказал ему максимальную помощь». Гендиректор «Трактора» — о ситуации с Кравцовым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин объяснил ситуацию вокруг Виталия Кравцова. Ранее нападающий команды, который получил травму в межсезонье, выразил желание покинуть клуб. Кравцов был не согласен с предложением перевести сумму контракта в бонусы.

«Мы лично разговаривали с Кравцовым летом, ему были озвучены новая стратегия и путь, по которому пойдёт клуб в ближайшие сезоны. Он знал, что ему была отведена важнейшая роль в команде. После того как Виталий по своей вине в отпуске получил травму до начала тренировочного лагеря, «Трактор» оказал ему максимальную помощь в проведении операции и последующем восстановлении. Этот процесс работает и сейчас. Мы неоднократно встречались с ним, и у меня была одна просьба: чтобы в ситуации, где пострадали и клуб и Виталий, мы выходили из неё не только с учётом его интересов, но и с учётом интересов клуба.

Дальше Кравцов перевёл всё общение на своих агентов, заявив, что с позицией клуба не согласен. Клуб делал несколько предложений стороне Кравцова по финансовой конструкции, через которую он вернёт все деньги по контракту. Встречных предложений не поступало, за исключением того, что он просил зарплату в полном объёме. Отмечу, что все предложения были соразмерны его статусу и уровню контракта.

Несмотря на развитие ситуации, скажу, что у Кравцова есть действующий контракт и клуб не рассматривает возможность обмена или расторжения. Он важная часть коллектива, играет за клуб, город и болельщиков», — цитирует Савина «РБ Спорт».