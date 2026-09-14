«Трактор» назвал капитана команды и его ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ.

В предстоящем чемпионате капитанскую нашивку получил Андрей Светлаков. Его ассистентами стали защитники Григорий Дронов и Сергей Телегин, а также нападающие Михаил Григоренко и Нэйтан Легаре.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на неделю звёзд хоккея.