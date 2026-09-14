15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» назвал капитана команды и его ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ

«Трактор» назвал капитана команды и его ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ
Комментарии

«Трактор» назвал капитана команды и его ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ.

В предстоящем чемпионате капитанскую нашивку получил Андрей Светлаков. Его ассистентами стали защитники Григорий Дронов и Сергей Телегин, а также нападающие Михаил Григоренко и Нэйтан Легаре.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартовал 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на неделю звёзд хоккея.

Материалы по теме
Светлаков: результат прошлого сезона у «Трактора» закономерный, три тренера сменилось
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android