15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Берём пример с баскетбола. Нужно объединяться». Ротенберг — о развитии хоккея в России

«Берём пример с баскетбола. Нужно объединяться». Ротенберг — о развитии хоккея в России
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в стране на примере баскетбола.

«Экспо Баскет» — очень интересное мероприятие для обсуждения развития спорта. Наша основная задача — оторвать детей от айфонов, гаджетов, чтобы они не уходили в виртуальный мир. Нужна реальная жизнь: иди во двор, занимайся хоккеем. Программа «Красной Машины Юниор» — массовость, баскетбол, футбол, волейбол, шахматы. Высоких результатов можно добиться только благодаря гармоничному развитию. Нужно интеллектуально развиваться, хорошо учиться. Такие мероприятия, как это, — классно и круто.

Баскетбол — великий вид спорта. Это доступный вид спорта, в отличие от хоккея. Тут нужен лёд, коньки, форма. Мы стараемся делать всё, чтобы хоккей был доступен, и берём пример с баскетбола. В России очень хорошо развивается баскетбол. Я слежу за ним, хожу на матчи. У меня раньше была возможность ходить на матчи НБА, когда играл [Андрей] Кириленко. Нам нужно объединяться вместе и двигаться вперёд. Только вместе мы находим эти решения. Вернуться на международную арену можно только всем вместе. Самый сложный подход — это возвращение хоккея и баскетбола. Только вместе мы можем преодолеть все сложности и добиться успеха», — приводит слова Ротенберга Metaratings.

Материалы по теме
Кто лучше всех провёл лето в Единой лиге? Большой рейтинг «Чемпионата» Кто лучше всех провёл лето в Единой лиге? Большой рейтинг «Чемпионата»
$ 75 млн после одного сезона в НХЛ — новая реальность хоккея. Что к этому привело? $ 75 млн после одного сезона в НХЛ — новая реальность хоккея. Что к этому привело?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android