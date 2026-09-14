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«Слабые люди увидели одежду на голом короле». Плющев — об игре СКА на старте сезона КХЛ

«Слабые люди увидели одежду на голом короле». Плющев — об игре СКА на старте сезона КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об игре СКА в начале сезона КХЛ. Петербургская команда набрала восемь очков в пяти матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«По СКА говорить рано. Очки у команды есть, игры пока нет. Если идёт поражение, то сразу следуют обвинения в качестве льда. Плюс один популярный телеэксперт недавно выделил Игоря Ларионова-младшего, сказав, что это один из самых умных и талантливых центрфорвардов нашего хоккея. Это к вопросу о слабых и зависимых людях, которые увидели одежду на голом короле… Так что к СКА нужно присмотреться – и ждать от команды много веселья», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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