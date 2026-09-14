Американский новичок «Ак Барса»: мне очень интересно познакомиться с российской культурой

Американский нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз поделился мыслями о решении перебраться в КХЛ.

– В России всегда рады, когда сюда приезжают известные игроки НХЛ. Когда и почему вы решили продолжить карьеру в КХЛ? Ваша жена Катя из России. Может быть, она сказала: «Едем в Россию, никаких вопросов»?

– Нет (смеётся). Мы вообще давно обсуждали, что в конце моей карьеры в НХЛ было бы интересно приехать сюда. Я по‑прежнему считаю, что могу играть на хорошем уровне. Когда вариант с КХЛ стал реальным, мы решили им воспользоваться. У меня была возможность подписать пробный контракт в НХЛ, но в итоге я решил просто приехать сюда. Моя жена очень рада возможности приехать в Россию. Думаю, для нас это будет очень интересный опыт. И здесь действительно хороший хоккей. А вне хоккея мне очень интересно познакомиться с российской культурой вместе с женой. Я жду этого опыта.

– Уже появилось любимое блюдо русской кухни?

– Да. Как называются эти маленькие штуки в супе?

– Пельмени?

– Да! Пельмени со сметаной. Пока это моё любимое русское блюдо, – цитирует Хейза «Матч ТВ».

Предыдущие 12 сезонов 34-летний форвард провёл в НХЛ, где сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков.