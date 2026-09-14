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«Монреаль» договорился с главным тренером Сан-Луи о новом многолетнем контракте

«Монреаль» договорился с главным тренером Сан-Луи о новом многолетнем контракте
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«Монреаль Канадиенс» объявил, что клуб договорился о продлении контракта с главным тренером Мартеном Сан-Луи на несколько лет.

Сан-Луи был назначен исполняющим обязанности главного тренера 9 февраля 2022 года, а 1 июня 2022 года официально стал 32-м главным тренером в истории «Канадиенс».

Под руководством Сан-Луи «Канадиенс» в сезоне-2025/2026 дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Каролине Харрикейнз» в пяти матчах. В регулярном чемпионате команда заняла шестое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 106 очков — это лучший результат «Монреаля» с сезона-2014/2015.

С момента начала первого полноценного сезона Сан-Луи у руля команды (2022/2023) «Канадиенс» демонстрируют постоянный прогресс, что подтверждается ежегодным ростом количества набранных очков (68 очков в сезоне-2022/2023; 76 — в 2023/2024; 91 — в 2024/2025 и 106 — в 2025/2026).

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