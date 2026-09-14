Ковальчук: отстранение российских хоккеистов не красит ни ИИХФ, ни МОК

Президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук заявил, что отстранение российских хоккеистов от международных соревнований не красит ни Международную федерацию хоккея (ИИХФ), ни Международный олимпийский комитет (МОК).

«Очень хотелось бы верить, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. Многие федерации возвращают нас на международную арену. На Универсиаде выступят наши команды, и я надеюсь, что это будет первый шажок. То, что ребята пропускают соревнования, никого не красит — ни ИИХФ, ни МОК.

Конечно, есть ребята, с которыми общаемся. Многие из нас закончили, но Саша Овечкин и Женя Малкин ещё играют и показывают очень крутые результаты. Такие ребята, как Кирилл Капризов и Никита Кучеров, являются лидерами своих клубов, многие ходят в футболках с их фамилиями. Там все знают, из какой страны ребята. И я думаю, через хоккей мы можем наладить международный диалог», — приводит слова Ковальчука ТАСС.