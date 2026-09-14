Гомоляко высказался о дисквалификации нападающего «Автомобилиста» Спронга

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал дисквалификацию нападающего «Автомобилиста» Даниэля Спронга на один матч за силовой приём на форварде «Сибири» Степане Никулине.

«Я считаю, что тут вообще ничего не было. Во-первых, очень низко опустился сам Никулин, а Спронг вообще попал выше локтя и ниже плеча, и рука была прижата, и не было никакого умысла. Он играл в силовой приём. Никулин головой ударился. У нас же как? Говорят, что если попал в голову, значит, виноват. Но я считаю, что если Спронг видел, что он нагнулся и присел, тем более, то, наверное, можно было избежать этого момента.

Судьи, похоже, так же расценили, что Спронг шайбу, в принципе, мог забрать просто так, а не бить его. Наверное, из этого исходит и нарушение, поэтому такая маленькая дисквалификация – что не было такого злого умысла. Просто желание там сыграть в силовую», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».