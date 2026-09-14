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Никишин может быть включён в сделку по обмену Хеллебайка — NHL Rumor Report

Никишин может быть включён в сделку по обмену Хеллебайка — NHL Rumor Report
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Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с голкипером Коннором Хеллебайком, который ранее запросил обмен из «Виннипег Джетс». По информации источника, в подписании вратаря по-прежнему заинтересована «Каролина Харрикейнз».

Отмечается, что потенциальная сделка будет включать в себя российского защитника Александра Никишина, находящегося в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта с «ураганами». Как пишет NHL Rumor Report в социальной сети Х, имя россиянина всплыло во время драфта в связи с обменом Хеллебайка. В то время «Виннипег» не проявлял особого интереса к предложению «Каролины».

В минувшем сезоне 33-летний вратарь провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США. Срок действующего контракта Хеллебайка со среднегодовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

В прошлом регулярном чемпионате 24-летний Никишин провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» он стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.

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