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Овечкин провёл первую тренировку с «Вашингтоном» после возвращения в США

Овечкин провёл первую тренировку с «Вашингтоном» после возвращения в США
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свою первую тренировку с командой после возвращения в США. Об этом сообщает журналистка Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X. Напомним, россиянин прибыл в расположение клуба 12 сентября.

Минувшим летом Александр подписал однолетнее соглашение со «столичными». 17 сентября форварду исполнится 41 год. Он возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Он занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016).

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2026/2027 стартует 29 сентября и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф начнётся в апреле и продлится до июня 2027 года.

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