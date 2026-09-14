Экс-защитник клубов НХЛ: Лео Карлссон не наиграл на $ 18 млн в год

Бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни высказался о новом контракте нападающего «Анахайм Дакс» Лео Карлссона. «Утки» повторили оффершит «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 90 млн, принятый 21-летним шведом.

«Прямо сейчас Лео Карлссон не наиграл на $ 18 млн в год. Я его фанат номер один, и в будущем он заслужит эти деньги. Но пока это не так. Цирк начался из-за оффершита, но «Анахайм» сам в этом виноват. Они допустили такую ситуацию, потому что не продлили Карлссона ранее», – приводит слова Уитни Sportskeeda.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «Анахайм», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+4». Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.