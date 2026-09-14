Экс-игрок «Трактора»: Кравцов — порядочный парень. Не верю, что он не хочет играть за клуб

Бывший защитник «Трактора» Алексей Петров высказался о ситуации с контрактом нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова. 26-летний форвард челябинцев в это межсезонье порвал ахилл и выбыл на длительный срок. «Трактор» предложил хоккеисту пересмотреть условия выплат по контракту в пользу бонусов за достижения, но это не устроило игрока.

«Я не вижу в этой ситуации конфликта. Уверен, что стороны в этом споре найдут компромисс и Виталий продолжит играть за «Трактор», ведь у него действующий контракт. Я понимаю обе стороны.

С одной стороны, «Трактор» желает перевести часть зарплаты Виталия в бонусы, а с другой – можно понять Виталия: парень осознаёт, что выбить эти бонусы будет тяжело. Но повторюсь, я надеюсь, что стороны найдут оптимальное решение, устраивающее обеих, и Виталий продолжит радовать челябинских болельщиков.

Кравцов – порядочный парень. Я не верю, что он не хочет играть за клуб. Знаю Виталия только с хорошей человеческой стороны. Не думаю, что там всё так категорично, как пишут в СМИ. Поэтому я не верю, что он уехал во Владивосток и отказывается играть за «Трактор». Очень жаль, что возникла эта ситуация и Виталий выбыл на длительное время, ведь карьера игрока и так скоротечна, а здесь ещё и эта нелепая досадная травма.

Очень бы хотелось, чтобы стороны поскорее договорились. Знаю точно, что Виталию «Трактор» дорог и он много сделал для клуба, но и клуб, в свою очередь, много сделал для Виталия и продолжает помогать ему в восстановлении», – приводит слова Петрова «Сила спорта».