Плющев — о буллитах до матча: в руководстве КХЛ много посторонних людей

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал идею проводить серии буллитов до начала матчей регулярного чемпионата КХЛ.

– Не знаю даже, о чём здесь говорить, ведь никакого отношения к хоккею, к спорту у этой «реформы» нет. Для меня показательными стали комментарии некоторых лиц. Всё как в сказке про голого короля – сразу нашлась группа слабых и непрофессиональных людей, которые нам сообщили, что кахаэловский король совсем не голый, а, наоборот, очень прилично одет. И смех и грех!

– Как вы думаете, откуда взялась идея про буллиты?

– Так тут всё просто – в руководстве КХЛ много посторонних людей. Это далекие от хоккея, но бойкие и южные ребята. Воспринимают КХЛ как цирк и, если хотите, поход на шашлыки. Им невдомёк, что в нашей стране хоккей испокон веков – особый вид спорта. Я бы сказал – геополитический.

Из-за этих посторонних людей – все эти лже-реформы. Правил, буллитов и так далее. И из-за них – кризис КХЛ и всего нашего хоккея, который мы пока не хотим замечать. Но когда вернёмся на мировую арену, глаза нам обязательно откроют – и «шашлыки» тут же завершатся… – приводит слова Плющева Russia-Hockey.