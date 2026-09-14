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В пресс-службе «Вашингтона» отреагировали на возвращение Овечкина в расположение команды

В пресс-службе «Вашингтона» отреагировали на возвращение Овечкина в расположение команды
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отреагировала на первую тренировку российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина вместе с командой. На странице клуба в социальной сети Х появилось милое фото, на котором форвард «Вашингтона» Том Уилсон с теплотой смотрит на россиянина.

Фото: x.com/Capitals

«Как мы все сегодня смотрим на этого здоровяка», — говорится в подписи к фото.

Напомним, Овечкин прибыл в расположение клуба 12 сентября. Сегодня, 14 сентября, Александр провёл первую тренировку с командой.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 17 сентября ему исполнится 41 год. Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Овечкин занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016).

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