Радулов: в следующей жизни я стал бы профессиональным футболистом

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал о своём интересе к футболу и заявил, что в следующей жизни стал бы профессиональным футболистом.

«Любимый вид спорта – футбол. Это народная игра. Когда я рос в Нижнем Тагиле, мы играли в хоккей и футбол. И футбол был как-то ближе. Мы играли в него чаще.

Я бы в следующей жизни стал бы профессиональным футболистом. Мы выходим на игру, и на арене 10 тыс. человек, в Америке – 20. А в футболе – 60-80! Это же другая энергетика. Какая разница! У меня был один матч в НХЛ в Зимней классике, и там на стадионе было 80 с чем-то тысяч. Огромная чаша без крыши, как старые «Лужники». Ощущения супер!

Я любил Марадону. Для меня Лео Месси – крутой и номер один, но потом смотрю Марадону и думаю: «Ну как? Как он это делал? И ведь не режимил?»

Когда Серия А была самой топовой, он разрывал. Я ещё маленький был, не понимал многого, но моё мнение о нём не поменялось потом, когда узнал, что он косяпорил постоянно. А в плане футбола – зверюга был», – сказал Радулов в шоу «Всё, кроме хоккея».