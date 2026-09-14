Овечкин использовал на тренировке новую клюшку с инициалами своего покойного отца

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин использовал новую клюшку на первой тренировке с командой. Как сообщает журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети Х, на клюшку нанесена надпись «MVO». Это инициалы покойного отца хоккеиста Михаила Викторовича Овечкина.

Напомним, форвард прибыл в расположение клуба 12 сентября. Сегодня, 14 сентября, Александр провёл первую тренировку на льду после возвращения из России.

В феврале 2023 года Михаил Овечкин ушёл из жизни в возрасте 71 года после продолжительной болезни.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 17 сентября ему исполнится 41 год. Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Овечкин занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016).