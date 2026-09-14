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Форвард «Ак Барса» Кателевский стал автором первого гола на «Волга-Арене»

Форвард «Ак Барса» Кателевский стал автором первого гола на «Волга-Арене»
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский стал автором первого гола на новом стадионе «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Торпедо». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

На второй минуте Кателевский открыл счёт с передач Никиты Дыняка и Андрея Стася.