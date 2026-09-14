Форвард «Ак Барса» Кателевский стал автором первого гола на «Волга-Арене»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский стал автором первого гола на новом стадионе «Волга-Арена» в Нижнем Новгороде. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Торпедо». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На второй минуте Кателевский открыл счёт с передач Никиты Дыняка и Андрея Стася.